Bundesliga: Torhüter verlässt die Bayern

FC Bayerns Torwart-Talent Tom Hülsmann wird in der kommenden Saison zum österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten ausgeliehen. Das gaben die Münchner am Mittwoch bekannt. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt er 29 Regionalliga-Partien in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters.