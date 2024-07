Fix! FC Bayern verlängert mit Eigengewächs - Juwel gehört jetzt zum Profikader

„Arijon Ibrahimovic konnte in der vergangenen Saison bei Frosinone Calcio mit bereits 17 Jahren in einer der europäischen Topligen wertvolle Erfahrungen sammeln, nicht nur auf dem Platz“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund: „Das hat ihn enorm weitergebracht, und jetzt bekommt er die Chance, sich bei unseren Profis zu zeigen.“

Flexibles Eigengewächs bleibt beim FC Bayern

Das Eigengewächs des Bundesliga-Dritten freute sich über die Rückkehr nach München: „Ich spiele seit meiner Jugend in diesem Verein. Die Saison in der italienischen Serie A hat mich persönlich und sportlich vorangebracht, ich habe viel dazugelernt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, hier loszulegen.“

Zuletzt hatte Bayern bereits die Zukunft von Armindo Sieb geklärt, der Angreifer wurde von der SpVgg Greuther Fürth per Option zurückgekauft und an den FSV Mainz verliehen. Paul Wanner wurde an den 1. FC Heidenheim, Frans Krätzig an den VfB Stuttgart verliehen. Außerdem wurden die Verträge mit Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic verlängert.