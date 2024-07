BVB: Adeyemi vermeidet Bekenntnis - Deal mit Juventus?

Nach dem Testspiel gegen Aue, in dem sich Dortmund mit dem Drittligisten mit 1:1 trennte , sprach Adeyemi erstmals selbst über die Gerüchte: „Dazu kann ich nichts sagen, ich habe ein Dortmund-Trikot an und ich bin auch sehr glücklich, ein Dortmund-Trikot anzuhaben“, sagt der 22-Jährige. Ein Statement, das sich nicht nach einem klaren Bekenntnis zum bisherigen Klub anhört. Zumal ein Nachschub nochmal aufhorchen lässt: „Im Leben gibt es keine Garantien.“

Bei den Ruhr Nachrichten äußerte sich auch Trainer Nuri Sahin zu seinem Spieler: „Karim weiß, was ich über ihn denke. Ich fange hier nicht an, jedes Gerücht zu kommentieren. Das Spiel spiele ich nicht mit. Mir ist wichtig, was ich von Karim möchte. Und mir ist wichtig, was Karim mir sagt. Alles andere ist nicht mein Thema.“