BVB: Dortmund-Boss nennt neue Details zum Terzic-Aus

Jeweils ein Sieg trennte Borussia Dortmund in den vergangenen beiden Spielzeiten davon, die Deutsche Meisterschaft sowie die Champions League zu gewinnen. Edin Terzic musste dennoch den Trainerposten räumen, Ex-Profi Nuri Sahin übernimmt.

Im Gespräch mit TV-Sender Phoenix hat Lars Ricken, seit Mai Geschäftsführer Sport, nun erstmals Details zur Trennung von Terzic offenbart. „Ich habe mit Edin Terzic gleich am ersten Tag meiner neuen Rolle gesprochen. Er hat mir gesagt, dass wir über den Vertrag nicht sprechen müssen, es gehe nicht um ihn. Es gehe nur darum, den Pokal nach Dortmund zu holen“, erklärte Ricken.

Als geeigneten Nachfolger habe Terzic daraufhin seinen bisherigen Co-Trainer Sahin empfohlen, „denn Nuri sei ein Toptrainer und wird immer besser werden“, beschrieb Ricken den Verlauf des Gesprächs. „Für Edin war es wichtig, dass alles sauber ausgegangen ist und er auch weiter willkommen ist in der BVB-Familie.“

Umstrittener Sponsorendeal setzt Ricken unter Druck

„Wir wollen alle in Frieden und Sicherheit leben. Wir haben aber gerade mitten in Europa einen Krieg“, erklärte Ricken hierzu und führte weiter aus: „Es wird gerade viel Geld in die Verteidigung investiert.“ Dabei verwies er auch auf einen Deal „über mehrere Milliarden“ zwischen Rheinmetall und der Bundesregierung.