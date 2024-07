DFL sieht sich im Streit mit DAZN nicht unter Zeitdruck

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) sieht sich im Streit mit Streaminganbieter DAZN um die nationalen Medienrechte noch nicht in akuter Zeitnot. „Der Schiedsspruch wird in den kommenden Wochen und Monaten fallen. Zu einem Zeitpunkt, den ich für vertretbar halte“, sagte Geschäftsführer Steffen Merkel bei einer Medienrunde in der DFL-Zentrale. Der Ligaverband versuche zu vermeiden, dass die Verzögerung „negative Effekte“ für die Klubs haben werde.

DAZN fühlt sich diskriminiert

Abseits der Ausschreibung der nationalen Medienrechte rücke in den kommenden Jahren zudem die internationale Vermarktung in den Vordergrund. „Das Wachstum wird international kein Sprint, es wird mindestens ein Mittelstreckenlauf. Wir bringen langen Atem mit. Wir sind noch lange nicht auf der Zielgeraden, aber wir haben zumindest die Startblöcke verlassen“, so Merkel: „Der Blick geht nach vorne, die Richtung stimmt. Da werden wir in den nächsten Jahren weiterarbeiten.“