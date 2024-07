Eberl bestätigt Hoeneß-Worte: "Wir müssen verkaufen"

„Ehrlicherweise hat mich das gar nicht so berührt, was Uli gesagt hat. Damit meine ich nicht seine Worte, wenn er was sagt. Im Grunde hat er nichts anderes gesagt, was wir intern nicht auch schon besprochen haben. Wir haben schon drei Transfers getätigt und Josip Stanisic zurückgeholt. Es gibt die finanzielle Seite, dass wir schon Geld ausgegeben haben. Dass wir auch Geld einnehmen müssen und wollen, ist immer auch das Credo des FC Bayern gewesen.“, sagte Eberl bei der Vorstellung von Joao Palhinha am Dienstag.