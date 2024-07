FC Bayern stellt Neuzugang João Palhinha vor - PK LIVE im Ticker

von SPORT1 30.07.2024 • 16:48 Uhr Im zweiten Anlauf wechselt João Palhinha zum FC Bayern. Bei seiner offiziellen Vorstellung spricht der Portugiese über seine Ziele mit seinem neuen Klub. Die PK im Liveticker.

Vor einem Jahr platzte der Deal am Deadline Day, nun ist João Palhinha im zweiten Anlauf doch beim FC Bayern München gelandet. Seit Montag befindet sich der portugiesische Mittelfeldstar im Training, am Dienstagnachmittag wird Palhinha offiziell vorgestellt. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

+++ Eberl über Südkorea-Reise +++

„Die Reise ist ein bisschen kürzer als geplant. Vielleicht werde ich arbeiten und telefonieren, wenn die anderen nachts schlafen. Ich möchte die Trainingseinheiten sehen und den Kader spüren. Das Spiel gegen Tottenham wird der erste richtige Gradmesser werden, da möchte ich dabei sein.“

+++ Palhinha über Vergleich mit Javi Martinez +++

„Es macht mich stolz, dass ich mit Javi Martinez verglichen werde. Als ich jünger war, war er auch ein Vorbild für mich. Wir haben Ähnlichkeiten, aber ich möchte meine eigene Geschichte schreiben.“

+++ Palhinha ist bereit +++

„Ich bin bereit zu spielen, ich muss nur meine Tasche packen. Morgen geht es das erste Mal auf den Trainingsplatz, darauf freue ich mich.“

+++ Eberl über Hoeneß-Transferaussagen +++

„Ehrlicherweise hat mich das gar nicht so berührt, was Uli gesagt hat. Im Grunde hat er das ausgesprochen, was wir intern so besprochen haben. Wir haben schon drei Transfers getätigt und Josip Stanisic zurückgeholt. Die Aussagen haben mich nicht überrascht, weil sie für mich eine Logik haben. Einnahmen und Ausgaben müssen sich ein Stückweit die Waage halten. Wir haben in unserem Gespräch am Tegernsee über Gott und die Welt gesprochen.“

+++ Hat Palhinha die vergangene Saison verfolgt? +++

„Über den Abräumer oder die sogenannte Holding Six, über die gesprochen wurde: Jeder Spieler kann diese Position spielen. Wenn wir über Goretzka, Kimmich oder Laimer spielen - jeder kann diese Position spielen. Mit diesen Spielern in einem Team zu spielen, macht mich sehr stolz. Ich kann mich erinnern, als ich mit 19 gegen Kimmich gespielt habe, jetzt bin ich mit ihm in einem Team, das macht mich sehr stolz. Er ist ein Topspieler.“

+++ Eberl über Palhinha als fehlendes Puzzleteil +++

„Holding Six wird gar nicht so häufig verwendet. Lasst uns einfach über einen defensiven Mittelfeldspieler sprechen. Für uns war immer klar, dass es ein wichtiges Puzzlestück ist, das wir brauchen. Vom Typ Stabilisator ist er wichtig. Das möchte ich aber nicht als Kritik an anderen verstanden wissen. Diese Position hat bei Bayern eine sehr große Historie, deswegen sind wir froh, dass er sich für Bayern entschieden hat. Es zeigt seinen Charakter, dass er nach einer Situation, die wirklich nicht schön war, wieder so eine Saison für Fulham gespielt zu haben.“

+++ Palhinha über Kompanys Rolle +++

„Ich muss erstmal Danke sagen, wie Thomas um mich gekämpft hat und dann auch Vincent. Beide wollten mich. Das macht mich stolz, dass zwei solche Top-Trainer mich unbedingt verpflichten wollten. Ich hatte auch die Möglichkeit, mich bei Thomas Tuchel zu bedanken, als der Transfer nicht geklappt hat. Der Grund ist, dass die Trainer mich haben wollten. Deswegen bin ich hier.“

+++ Palhinha über geplatzten Deal vergangenes Jahr +++

„Ich hätte nicht gedacht, dass Bayern noch mal auf mich zukommt. Als es das letzte Mal nicht geklappt hat, war es natürlich sehr enttäuschend für mich und meine Familie. Einen Vertrag bei so einem großen Klub dann nicht zu unterschreiben, war schwer zu verdauen. Es macht mich sehr stolz, dass ich hier eine zweite Möglichkeit bekommen habe, hier zu unterschreiben. Jetzt bin ich hier und freue mich.“

+++ Eberl freut sich über Palhinha-Deal +++

„Wenn man über so lange Zeit an einem Spieler baggert, muss man von einem Wunschtransfer sprechen. Er ist ein großartiger Spieler. Das hat Bayern schon letztes Jahr erkannt, umso glücklicher sind wir, dass er jetzt hier ist.“

+++ Vorfreude bei Palhinha +++

„Die ersten Eindrücke waren wirklich toll. Ich habe die ersten Tage genutzt, um meine Teamkollegen kennenzulernen. Ich freue mich darauf, endlich das Trikot des FC Bayern zu tragen.“

+++ Die PK beginnt +++

Die Protagonisten haben im Pressesaal der Allianz Arena ihre Plätze eingenommen. Neben Palhinha sitzt auch Max Eberl auf dem Podium. Die PK beginnt.

+++ Herzlich willkommen +++