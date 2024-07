Emotionaler Guirassy: "Stuttgart immer in meinem Herzen"

von SID 18.07.2024 • 17:06 Uhr Serhou Guirassy schoss Stuttgart erst zum Klassenerhalt, dann in die Champions League. Nun wechselt er zum BVB.

Top-Torjäger Serhou Guirassy hat sich zum Abschied mit emotionalen Worten an die Fans des VfB Stuttgart gewandt. "Ich hatte hier die besten zwei Jahre meiner Karriere", sagte der 28-Jährige: "Auch wenn ich heute eine Seite in meiner Karriere umschlage, werde ich Stuttgart immer in meinem Herzen behalten." Am Nachmittag war der Wechsel des Stürmers zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund offiziell geworden.

"Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und habe keine Zweifel daran, dass diesem außergewöhnlichen Verein Großes bevorsteht", so Guirassy. In der kommenden Saison steht dem VfB in jedem Fall die Champions League bevor, die der Klub ohne die 28 Saisontore des Guineers wohl nicht erreicht hätte.