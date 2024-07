Erstaunliche Matthäus-Reaktion zu Hoeneß: "Seine Ängste werden sichtbar"

„Ich habe die Aussagen von Uli Hoeneß vom Wochenende mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für Sky - und erklärte weiter: „Uli hat mich in den letzten Jahren häufig für das, was ich über den FC Bayern gesagt habe, kritisiert und attackiert. Mit seiner Rede beim Vereinsjubiläum in Seligenporten hat er mich bestätigt.“