Bundesliga: Wie Hoeneß die Transferpolitik der Bayern prägt

Uli Hoeneß nutzt einen eigentlich kleinen Termin für große Ansagen. Es wird deutlich, was der Patriarch sich für den FC Bayern wünscht.

Sonntagvormittag im 1600-Seelen-Dorf Seligenporten: Uli Hoeneß sitzt zufrieden in einem Aluminiumstuhl. 500 Menschen hat sein Auftritt anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des örtlichen Sportvereins angelockt. Die Sonne brennt, es gibt Bier, die meisten der Anwesenden tragen Trikots des FC Bayern und lauschen dem Patriarchen.

Es ist das perfekte Setting für jenen Mann, der für eine Regierungserklärung nicht die ganz große Bühne braucht. Seine Worte haben immer Gewicht – selbst wenn sie „nur“ aus der oberpfälzischen Provinz in die Fußball-Welt geschickt werden. Ein Mikrofon, ein Stuhl, ein Tisch – das reicht.

Es ist einer jener Termine, die Hoeneß seit Jahrzehnten absolviert. In sicherer Umgebung vor zahlreichen Fans spult der 72-Jährige souverän sein Programm ab. Ein bisschen Politik, ein bisschen Geschimpfe, ein bisschen Gestichel, ein bisschen Selbstlob und die eine oder andere klare Ansage – auch an das eigene Personal. Showtime im Uli-Land.

Klare Ansagen von Hoeneß

„Der Max und der Christoph Freund wissen ganz genau, dass neue Spieler von jetzt an nur dann zum FC Bayern kommen können, wenn vorher der eine oder andere prominente Abgang zu verzeichnen ist. Weil der FC Bayern hat keinen Geldscheißer“, verkündete der Patriarch.

Hoeneß als schwäbische Hausfrau: Es wird nicht mehr ausgegeben, als das, was man hat. Kurze Zeit später prahlte er aber dann doch mit dem berühmten „Festgeldkonto“ des Rekordmeisters. Und er rechnete vor, dass man mit Michael Olise, Joao Palhinha und Hiroki Ito drei neue Spieler habe, der Kader drohe also zu groß zu werden. Mit dem Gelenkbus müsse man bald zu den Auswärtsspielen fahren. Dass mit Eric Maxim Choupo-Moting und Bounar Sarr aber bereits auch zwei Abgänge zu verzeichnen sind, überging Hoeneß gekonnt – das hätte ja seine These allzu sehr abgeschwächt…