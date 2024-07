FC Bayern: Kabadayi wechselt offenbar zu Bundesliga-Klub

Die Zukunft von Yusuf Kabadayi ist offenbar geklärt. Wie die Sport Bild berichtet, verlässt Yusuf Kabadayi den deutschen Rekordmeister und schließt sich dem FC Augsburg an.

Der 20-Jährige war in der vergangenen Saison an den FC Schalke 04 ausgeliehen und absolvierte dort 23 Spiele. Dabei traf er viermal. Vor allem im letzten Drittel der Saison etablierte sich der Flügelspieler in der Startelf.