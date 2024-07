FC Bayern: Wie Kompany den FCB umkrempelt - klarer Rollenplan

Nicht einmal zwei Wochen trainiert der FC Bayern unter Neu-Trainer Vincent Kompany, trotzdem wird bereits jetzt klar, wie sich der Belgier in Szene setzen will.

„Natürlich müssen wir erst wieder fit werden“

Einzelne Spieler holte er sich sogar an die Seitenlinie - ungewöhnlich für ein solches Testspiel, in dem man als Rekordmeister eigentlich nur schlecht aussehen kann.

Kompany hat klaren Plan für sich selbst

In den bisherigen Tagen seiner Amtszeit wurde deutlich, dass sich Kompany als harter, fleißiger Arbeiter inszenieren will. Kein Taktikfuchs wie Pep Guardiola oder Thomas Tuchel, kein gütiger väterlicher Freund wie Carlo Ancelotti, kein umtriebiger Sunnyboy wie Julian Nagelsmann.

Kompany will seinen eigenen Weg finden und hat – wie er selbst sagt – von all jenen Männern, unter denen er selbst trainierte, Eigenschaften und Pläne übernommen.

Das gefällt der Führung – allen voran Klub-Patriarch Uli Hoeneß, der am Mittwochabend ebenfalls das Spiel besuchte. Er hatte noch am Sonntag die Sattheit sowie den fehlenden Biss der vergangenen Saison bemängelt.

Kompany scheint bereits früh verinnerlicht zu haben, was von ihm erwartet wird. Auch die bayerische Identität will er Stück für Stück aufsagen – inklusive Lob für die Volksnähe des FC Bayern und Bergtour auf den berühmten Wallberg am Tegernsee.

Spieler körperlich gefordert

Seine Spieler stehen rein körperlich allerdings noch am Anfang. Die intensiven Trainingseinheiten merkte man einigen Akteuren an. So mancher sucht noch seinen Weg – normal für diese frühe Phase. Gerade bei Bryan Zaragoza spürte man, dass er sich neu beweisen will – auch wenn ihm nicht alles gelingen wollte.