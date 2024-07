Grifo über Streich-Abschied: "Uns hat es sehr wehgetan"

Streich? „Genießt jetzt irgendwo die Sonne“

Grifo: Uns hat es natürlich wehgetan, dass es uns vergangene Saison Jahr nicht gelungen ist, international zu spielen, und dass wir so in die Pause gegangen sind. Wenn man das ganze Jahr dafür arbeitet und am Ende ein Punkt fehlt, ist das sehr bitter. Aber deswegen versuchen wir jetzt, hart zu arbeiten, das umzusetzen, was unser Trainer vorgibt, und gut in die Saison reinzustarten.