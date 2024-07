Vielsagendes Palhinha-Detail enthüllt: Diese Fotos sprechen Bände

Im zweiten Anlauf hat es endlich geklappt: Der FC Bayern hat mit einem knappen Jahr Verspätung den portugiesischen Nationalspieler Joao Palhinha verpflichtet . Die „Holding Six“ unterschrieb beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2028 und kostet die Münchner rund 50 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen an den Premier-League-Klub FC Fulham.

„Das ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Ich spiele nun für einen der absoluten Topklubs in Europa, damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, und darauf bin ich sehr stolz“, sagte der 29-Jährige.