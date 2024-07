Endlich! FC Bayern macht lang ersehnten Toptransfer klar

Was lange währt, wird endlich gut! Die Transfer-Saga um Joao Palhinha ist beendet: Der portugiesische Nationalspieler wechselt vom FC Fulham zum FC Bayern .

Der 29-Jährige, der bereits im vergangenen Sommer kurz vor einem Transfer zum deutschen Rekordmeister gestanden hatte, unterschreibt in München einen Vertrag bis 2028. Er kostet rund 50 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen.

Vor einem Jahr war der Sechser am Deadline Day, dem letzten Transfertag, sogar schon beim Medizincheck in München. Da Fulham jedoch keine Freigabe erteilte , musste der Portugiese wieder nach London zurückkehren.

Bayern hat bei Palhinha nie aufgegeben

„Man sieht sich immer zweimal im Leben“, schrieben die Münchner in einem Statement nun und zeigten dabei auch Bilder von vor einem Jahr - als Palhinha unverrichteter Dinge wieder abreisen musste.

Palhinha habe bei der EM „seine Stärken wieder auf großer Bühne unter Beweis gestellt und bringt insgesamt viel Erfahrung mit, weil er zuvor bereits eine EM und eine WM gespielt sowie rund 300 Pflichtspiele in der portugiesischen und englischen Liga absolviert hat. Er wird uns im Zentrum noch mehr Stabilität geben.“

Palhinha hat Bayern nie vergessen

Palhinha selbst zeigte sich ebenfalls begeistert: „Das ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Ich spiele nun für einen der absoluten Topclubs in Europa, damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, und darauf bin ich sehr stolz.“