Klatsche! BVB-Blamage im Testspiel

Bei schwülheißen Temperaturen fiel es den Dortmunder Profis sichtlich schwer, körperlich mitzuhalten. Der BVB-Tross war erst am Freitag in Bangkok gelandet.

„Natürlich ist das eine heftige Niederlage, aber ich weiß sie einzuordnen“, sagte Sahin nach dem Test in einer Medienrunde. „Trotzdem dürfen wir nicht 0:4 verlieren. Wenn du die Basics falsch machst in Sachen Box-Verteidigung, dann darf das nicht passieren, auch nicht gegen ein thailändisches Team.“

Sahin: „Wir müssen darüber reden“

Sahin weiter: „Ich weiß, die Jungs sind müde, aber das darf auf diesem Niveau keine Ausrede sein. In Sachen Restverteidigung hat mir das heute überhaupt nicht gefallen. Wir müssen darüber reden. Die Basics haben nichts damit zu tun, dass man schwere Beine hat. Die Basics müssen stimmen.“

Sahin und sein Trainerteam werden nach diesem Spiel demnach einiges aufarbeiten müssen, auch wenn viele Jugend- und Ersatzspieler auf dem Platz standen. Gerade in der Defensive ließ der BVB jegliche Abstimmung vermissen, doch auch in der Offensive sprangen kaum einmal Großchancen heraus.

Verzichten muss Sahin, der zuvor angekündigt hatte, allen mitgereisten Spielern Einsatzminuten zu gewähren, bei der Asientour auf die EM-Teilnehmer Niclas Füllkrug, Donyell Malen und Co.

Das nächste Testspiel steht am kommenden Mittwoch (12.15 Uhr) in Japan gegen Cerezo Osaka an. Dann hat Dortmund die Möglichkeit, ein anderes Gesicht zu zeigen. Auch dieses Spiel können Sie bei uns im Liveticker verfolgen!