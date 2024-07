Kurios: VfB-Stuttgart-Keeper spielt plötzlich für Gegner

Der VfB Stuttgart hat mit Rekord-Transfer Ermedin Demirovic in der Startelf ein XL-Testspiel gegen Fortuna Sittard gewonnen. Beim 3:0 gegen den Erstligisten aus den Niederlanden kam es zu einer kuriosen Situation.

Darum spielte ein VfB-Torhüter für den Gegner

Gespielt wurden bei 30 Grad insgesamt 120 Minuten, aufgeteilt in zwei Halbzeiten mit je 60 Minuten. Weil Sittard keinen Ersatztorhüter im Kader hatte, lief kurzerhand Stuttgarts Stefan Drljaca für den Gegner auf.

In der 70. Minute kam es zu der kuriosen Einwechslung - und der Keeper machte im fremden Team eine gute Figur. Der 25-Jährige hielt seinen Kasten sauber. Für Stuttgart standen Fabian Bredlow (1. Hälfte) und Dennis Seimen (2. Hälfte) im Tor.

„Es war schon kurios“

„Es war schon kurios. Man spiel nicht jeden Tag für den Gegner in einem Testspiel“, meinte er im Nachgang: „Es kam gestern bereits die Anfrage von Sittard an uns. Für mich war es okay. Es ist wichtig, Spielminuten zu bekommen. Ich wollte die Zeit nutzen, um mich zu zeigen und glaube, dass mir das auch ganz gut gelungen ist. Es war ungewohnt, aber hat Spaß gemacht.“