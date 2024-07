Doppelter Transfer-Rekord in Bundesliga! Stürmer-Deal für VfB perfekt

Nun ist der Deal fix! Der VfB Stuttgart verstärkt sich im Angriff mit Ermedin Demirovic und reagiert damit offenbar auf den bevorsteheden Abgang von Torjäger Serhou Guirassy. Wie die Schwaben am Dienstagmorgen vermeldeten, wechselt der 26-Jährige vom FC Augsburg zum deutschen Vizemeister und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Demirovic-Deal perfekt

Und fügte an: „Seine Erfahrung und Mentalität machen ihn zu einem absoluten Gewinn für unsere Mannschaft. Wir freuen uns sehr, dass Ermedin ab sofort das VfB-Trikot trägt und begrüßen ihn herzlich beim VfB.“

Demirovic selbst erklärte: „Ich freue mich sehr hier beim VfB zu sein. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Nach dem Spiel in Stuttgart bin ich zum Fan dieser Mannschaft geworden. Die Spielweise und das Team gefallen mir. Ich kenne einige Jungs, deshalb werde ich vermutlich nicht allzu lange brauchen, um mich hier einzuleben.“

Über die Ablösesumme bewahrten sowohl die Stuttgarter als auch die Augsburger Stillschweigen. Der kicker spricht indes von 21 Millionen Euro, zuzüglich möglicher Boni über fünf Millionen Euro - was einen doppelten Transfer-Rekord für die Bundesliga bedeutet.

Demirovic wird zum teuersten Verkauf in der Augsburger Vereinsgeschichte und löst Abdul Rahman Baba ab, der 2015 für rund 20 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt war.

Augsburg und VfB mit Rekord-Transfer

„Demi ist als Kapitän beim FCA stets vorangegangen und ist ein Vorbild in Sachen Einsatz und Mentalität“, sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic über einen „wichtigen Eckpfeiler unserer Mannschaft. Es wird nicht leicht sein, seinen Weggang zu kompensieren.“

Demirovic kommt in bislang 124 Bundesliga-Einsätzen für Augsburg und den SC Freiburg auf 30 Treffer. Für die Fuggerstädter traf der Angreifer in der zurückliegenden Spielzeit in 33 Partien 15 Mal.