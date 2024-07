Moukoko-Berater bricht ungeschriebenes Gesetz

Moukoko-Berater erweist BVB-Star „Bärendienst“

BVB-Juwel Moukoko hinkt Erwartungen hinterher

Sportlich drängte sich Moukoko zuletzt nicht gerade auf. Der 19-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend für den BVB in 27 Spielen zum Einsatz (sechs Tore, null Vorlagen). Die Moukoko-Seite täte gut daran, auf sich selbst zu gucken, und die Schuld nicht woanders suchen, so Müller weiter: „Sportlich ist er nicht mehr über jedem Zweifel erhaben. Weder im Spiel noch in Trainingseinheiten hat er seine Chance nutzen können.“