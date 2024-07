Kimmich? "Möglicherweise das gleiche Phänomen wie bei Kroos"

Muss Joshua Kimmich den FC Bayern verlassen, um im Ausland die erhoffte Anerkennung zu bekommen? Genau dieser Meinung ist der TV-Experte Dietmar Hamann, der für den deutschen Nationalspieler kaum Zukunftschancen in München sieht.

„Kimmich hat viel abbekommen, egal ob bei Bayern oder in der Nationalmannschaft. Er kann es irgendwie keinem recht machen, es ist wie beim Propheten im eigenen Land, der nicht zählt“, meinte Hamann zur Sport Bild .

Kimmich „für einen Rechtsverteidiger sehr teuer“

Kimmich ist noch bis 2025 an seinen Verein gebunden. „Die Frage ist, wo der FC Bayern Kimmich sieht. Für einen Rechtsverteidiger ist er sehr teuer. Seinen aktuellen Vertrag hat er als Mittelfeldspieler unterschrieben“, meinte Hamann weiter.

Nach Informationen von SPORT1 denkt Kimmich bisher nicht an einen vorzeitigen Abschied. Er will sich unter Neu-Trainer Vincent Kompany beweisen.

Die Sport Bild schreibt in ihrem Artikel derweil, dass mit Paris Saint-Germain ein Topklub konkretes Interesse an Kimmich zeigt. Beim französischen Meister könnte der 29-Jährige womöglich zum neuen Mittelfeld-Chef werden. Doch der Spieler selbst soll Zweifel daran haben, ob er mit seiner Familie (Kimmich hat vier Kinder) nach Paris ziehen will.