Scharfe Kritik an Watzke:! "Nicht professionell, dadurch verliert man Vertrauen"

Der ehemalige Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind, übt in einem Interview scharfe Kritik am DFL-Vorsitzenden Hans-Joachim Watzke.

Der ehemalige Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind, übt in einem Interview scharfe Kritik am DFL-Vorsitzenden Hans-Joachim Watzke.

In einem Interview mit der Sport Bild lässt Kind kein gutes Haar an der aktuellen Führung der DFL.

Fehlender Fortschritt unter Watzke?

„Was hat sich unter Watzke in den letzten Jahren verändert? Da finde ich wenig bis gar nichts“, kritisierte der 80-jährige Unternehmer. Er prangerte vor allem den abrupten Abbruch der Verhandlungen mit Investoren an. „Das ist nicht professionell, dadurch verliert man am Kapitalmarkt viel Vertrauen“, meinte Kind weiter.