Simons nach München? "Große Talente können überall spielen"

Das niederländische Toptalent spielt am Dienstag in München vor. Sein Trainer traut ihm den Sprung zu den Bayern zu.

Bondscoach Ronald Koeman kann sich ein Engagement seines Schützlings Xavi Simons bei Bundesliga-Rekordmeister Bayern München durchaus vorstellen. "Er ist Teil der niederländischen Nationalelf und wenn du das erreicht hast, kannst du auch bei Bayern München spielen", sagte der Trainer vor dem EM-Achtelfinale der Elftal gegen Rumänien am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Simons kann sich bei der Partie in München einen Eindruck von seinem möglichen künftigen Arbeitsplatz verschaffen. Medienberichten zufolge verhandelt der Flügelstürmer, der in der vergangenen Saison als Leihspieler bei RB Leipzig das Interesse mehrerer Topklubs weckte, bereits mit den Bayern. Der 21-Jährige gehört dem französischen Meister Paris St. Germain, dort wolle Simons laut Informationen von Sky aber auf keinen Fall bleiben. Auch ein Verbleib in Leipzig über den Sommer hinaus soll noch im Raum stehen.