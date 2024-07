TV-Experte legt Niklas Süle Rücktritt nahe! "Finde es fast schon unverschämt"

Im Interview mit Ran erklärte der 51-Jährige: „Ich finde es fast schon unverschämt, so viel Geld zu verdienen und dann zu sagen: Ist doch mir Wurscht, wie ich rumlaufe. Ist doch mir Wurscht, was der Verein von mir denkt. Das finde ich nicht okay.“

Babbel zeigte sich enttäuscht von der Inkonsequenz des 28-Jährigen. Er forderte, dass Süle seine Karriere beenden müsse, wenn er merke, nicht mehr in der Lage zu sein, sein ganzes Potenzial abrufen zu können: „Es ist alles in Ordnung, was er macht. Aber dann sage zu Borussia Dortmund: ‚Hey Jungs, es tut mir leid. Ich habe genug. Ich habe ausgesorgt, ich will leben. Seid mir nicht böse, aber das war‘s für mich‘.“