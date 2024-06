Wann reißt dem BVB bei Süle der Geduldsfaden?

Niklas Süle fällt auf! Aktuell allerdings weniger wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten. Zum einen liegt das an seiner neuen Frisur - den komplett blond gefärbten Haaren -, zum anderen aber vor allem an Fotos, die ihm nicht gerade schmeicheln.

Zu sehen ist Süle während einer Trainingseinheit mit einem kleinen Bäuchlein. Es scheint so, als sei der 28-Jährige außer Form – und das in der wichtigsten Phase der Saison. Wie lange geht das noch gut?

Süle hinkt Erwartungen beim BVB hinterher

Doch zu den „Leadern“ gehörte er in Dortmund nicht mehr. In der Saison stand er wettbewerbsübergreifend 2019 Minuten auf dem Feld und damit viel weniger als seine Konkurrenten. Zum Vergleich: Routinier Hummels hat über 900 Minuten, also rund zehn Spiele, mehr absolviert. Schlotterbeck brachte es gar auf über 4000 Minuten. Gerade in den wichtigen Spielen war er bei Terzic außen vor.