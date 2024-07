Hoeneß-Plädoyer für Bayern-Verteidiger: "Würde ihn nicht verkaufen"

Bayerns Ehrenpräsident gibt Einblicke in die Transferüberlegungen des Rekordmeisters. Dabei könnte ein ehemaliger Bayern-Trainer entscheidenden Einfluss auf die Abwehr haben.

Wenn Uli Hoeneß spricht, horcht die Fußballwelt auf – besonders, wenn er es bei einem so gemütlichen Anlass wie dem 75-jährigen Vereinsjubiläum des SV Seligenporten tut.

In gewohnter Manier nahm der Ehrenpräsident von Bayern München kein Blatt vor den Mund und tätigte dabei Aussagen, die das Transferkarussell in Schwung bringen könnten.

„Da wir ja einen Abwehrspieler zu viel haben, könnte es vielleicht sein, dass einer noch geht“, ließ Hoeneß die Zuhörer wissen. Gemeint war niemand geringerer als Matthijs de Ligt. Der 24-jährige Niederländer, der 2022 aus Italien von Juventus an die Isar wechselte, könnte sich bald wieder auf die Reise machen – dieses Mal in Richtung England.

De Ligt verkaufen? Das sagt Hoeneß

„Man ist in Gesprächen und am Ende wird das entschieden. Da mische ich mich nicht ein. Ich habe kein Problem, wenn de Ligt bleibt“, fügte Uli Hoeneß noch an. Bemerkenswert dabei ist, dass er eine überraschende wie klare Präferenz für Bayerns Abwehrbesetzung hat und lieber weiterhin Dayot Upamecano im Team sehen würde: „Ich persönlich würde Upamecano nicht verkaufen“, hielt er ein Plädoyer für den Franzosen.