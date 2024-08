Attacke auf Bayern-Boss Eberl: Matthäus überrascht

Im Transfer-Poker des FC Bayern um Bayer Leverkusens Jonathan Tah hat Lothar Matthäus eine klare Meinung. „Ich glaube nicht, dass Jonathan Tah in diesem Sommer noch nach München wechseln wird“, meinte der Rekordnationalspieler in seiner Sky -Kolumne.

Leverkusens Geschäftsführer Carro hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl in der vergangenen Woche scharf kritisiert, sich anschließend aber entschuldigt. „Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts! Und ich würde nicht mit ihm verhandeln“, hatte Carro während eines Treffens der Leverkusener Führung mit Fanklub-Vertretern gesagt.

Hintergrund war eine Frage nach dem Stand im Transfer-Poker um Tah, der seit Wochen mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht wird.

Attacke auf Eberl „nicht aus einer Laune heraus“

„Wir wissen nicht, was Carro genau gemeint hat, und wir wissen nicht, was Bayer Leverkusen und Bayern München genau besprochen haben“, fügte Matthäus an. „So wie ich aber Fernando Carro kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass er Eberl aus einer Laune heraus oder aus Übermut attackiert hat.“