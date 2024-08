Grund für Attacke auf Eberl enthüllt? Bericht mit neuen Details zu Carro-Entgleisung

Max Eberl sieht sich mit einer überraschenden Attacke konfrontiert. Ist die Vorgabe eines Pharmakonzerns schuld am Wirbel um den Bayern-Boss und Fernando Carro?

So schreibt die Münchner tz , dass Carro „die Nerven verloren“ habe, weil er vom Bayer-Konzern angehalten sei, Spielerverkäufe zu tätigen. Das Pharmaunternehmen wolle demnach von den durch die Meisterschaft gesteigerten Marktwerten profitieren.

Carro angeblich wegen Bayern und Bayer gefrustet

Das Zögern der Bayern im Kaugummi-Transfer um Tah - der in Leverkusen noch bis 2025 unter Vertrag steht - gepaart mit der Ansage des Mutterkonzerns hätte zur Folge gehabt, dass Carro seinen Frust „unangemessen an Eberl“ ausgelassen habe, heißt es in dem Bericht weiter.