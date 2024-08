Bayern-Star gesteht: "So eine Reise ist kräftezehrend"

Mittelfeld-Motor Konrad Laimer weilt mit dem FC Bayern in Südkorea. Der 27-Jährige erklärt, warum er die Reise als anstrengend empfindet - und was die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany lernt.

„Sagen wir so: Es gab schon Tage, da war mehr Energie in meinen Beinen. So eine Reise ist auch kräftezehrend - aber wir hatten vor dem Abflug ein sehr intensives Training, da konnte ich sechs Stunden im Flieger schlafen. Das war auch notwendig“, erklärte Laimer vor dem Testspiel-Kracher gegen Tottenham Hotspur am Samstag.