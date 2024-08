Bayern-Star Tel enthüllt: Davor hatte ich Angst

von SPORT1 02.08.2024 • 06:35 Uhr Bayern-Star Mathys Tel weilt aktuell mit dem Rekordmeister in Südkorea. In seinem Tagebuch verrät der 19-Jährige, wovor er in Seoul Angst hatte.

Mathys Tel auf Reisen: Der Angreifer des FC Bayern weilt im Rahmen der Audi Summer Tour 2024 aktuell in Südkorea. In seinem Tagebuch verrät der 19-Jährige nun, was ihm nach der Ankunft in der Landeshauptstadt Seoul Angst gemacht hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir sind weiter ins Hotel gefahren, um unsere Zimmer bis Sonntag zu beziehen. Danach haben wir etwas gegessen und sind hoch aufs Dach des Hotels für ein besonderes Teamfoto. Leute - das war so hoch! Oh, das war so hoch! Ich habe ein bisschen Angst bekommen“, schreibt Tel im zweiten Teil seines Bayern-Tagebuchs.

Im Anschluss habe die Mannschaft „das erste Mal in Seoul trainiert, meine Beine waren sehr müde. Bevor der lange Anreisetag zu Ende ging, hatte ich noch einen witzigen Termin, über den ich Euch morgen mehr erzählen werde.“

Bayern-Testspiel gegen Tottenham

Am Freitag absolvieren die Bayern-Stars das erste öffentliche Training in Seoul, bevor am Samstag das Testspiel gegen Tottenham Hotspur steigt. Ex-Spurs-Angreifer Harry Kane wird allerdings fehlen. Der englische Nationalspieler weilt nach der Final-Niederlage gegen Spanien noch im EM-Urlaub.

{ "placeholderType": "MREC" }

Geplant ist, dass die Bayern bereits am Sonntag zurück nach München fliegen, wo sie am Montag gegen 6:00 Uhr deutscher Zeit erwartet werden.