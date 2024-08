FC Bayern: Tel überrascht mit Tagebuch

„Hier ist Mathys, ich schreibe für Euch während unserer Korea-Tour ein Tagebuch, um Euch so gut es geht auf dem Laufenden zu halten“, beginnt Tel den ersten Teil, der bereits am Mittwochabend vor Abflug auf der Bayern-Homepage erschien. Inzwischen ist der deutsche Rekordmeister im südkoreanischen Seoul angekommen.

Tel, der Südkorea zuvor noch nicht besucht habe, sei „echt aufgeregt, das wird eine tolle Erfahrung. Neben der Reise an sich und dem Testspiel gegen Tottenham am Samstag freue ich mich am meisten auf die asiatischen Fans.“

Tel nicht bei Olympia

Für die Bayern-Stars stehen am Donnerstag zunächst nur Medientermine auf dem Programm. Am Freitag absolvieren Tel und Co. ein öffentliches Training, ehe am Samstag das Testspiel gegen Tottenham Hotspur folgt.