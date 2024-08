Bundesliga: Bayern-Abschied? Kimmich mit Klartext - Eberl bestätigt Entwicklung

Viel wurde zuletzt über prominente Verkäufe beim FC Bayern spekuliert, auch der Name Joshua Kimmich fiel in dem Zusammenhang. Doch im Rahmen der Südkorea-Reise betonte der 29-Jährige: Sein Fokus liegt voll und ganz auf dem FC Bayern.

Eberl bestätigt Gespräche mit Kimmich

Der Bayern-Boss brach auch eine Lanze für den 29-Jährigen und machte deutlich, dass Kimmich fest eingeplant ist: „Ich finde, die allgemeine Wahrnehmung in Deutschland wird ihm nicht ganz gerecht. Joshua war über viele Jahre ein wichtiger Spieler für den FC Bayern und soll es auch in Zukunft sein.“

Zuletzt hatte bereits Ehrenpräsident Uli Hoeneß positive Signale in Richtung Kimmich gesandt .

„Bei Joshua Kimmich kann ich noch nichts sagen, der ist noch im Urlaub. Wenn er zurück ist, kann man in Ruhe reden. Er ist ein ganz vernünftiger Mann, mit dem man sehr vernünftig reden kann. Ich sehe da keine großen Probleme für das Gespräch“, sagte Hoeneß kürzlich.

Er ergänzte: „Was dabei rauskommt, weiß ich nicht, aber mit Joshua zu reden ist nicht so schwierig, wie mit dem einen oder anderen Berater, der nicht weiß, dass im Ball Luft ist.“

Kimmich mit Bayern-Bekenntnis

Kimmich unterstrich nun, dass er sich voll und ganz auf den FC Bayern konzentriert. „Es ist schon so, dass ich sehr hungrig bin, voller Energie, was die neue Saison angeht. Und ich denke, wir haben große Ziele miteinander“, erklärte Kimmich.

Die vergangene titellose Saison sei weder der Anspruch des FC Bayern noch sein eigener, fügte Kimmich an.

Zugleich betonte er seine enge Verbindung zu München. „Generell ist es so, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Alle meine Kinder sind hier geboren. Wir haben hier gebaut“, sagte Kimmich.

Nach SPORT1-Informationen denkt Kimmich ohnehin nicht an einen baldigen Abschied. Unter Neu-Trainer Vincent Kompany will sich der Nationalspieler neu beweisen. Im Testspiel gegen Tottenham Hotspur (2:1) durfte Kimmich auf seiner favorisierten Position im defensiven Mittelfeld agieren. In der vergangenen Saison wurde er unter Thomas Tuchel vor allem als Rechtsverteidiger eingesetzt.