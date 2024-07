FC Bayern: Worum es bei Kimmich wirklich geht

Für Joshua Kimmich werden viele Optionen diskutiert: Verlässt er den Klub? Spielt er noch ein Jahr in München? Oder verlängert er sogar seinen Vertrag? Einige Faktoren sprechen eine klare Sprache. Darüber diskutieren SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger und Bjarne Voigt im SPORT1-Podcast „Die Bayern-Woche“.

Der F C Bayern will namhafte Stars verkaufen. Laut Uli Hoeneß kann erst dann wieder groß eingekauft werden. Für viele Beobachter auf der Liste: Joshua Kimmich.

Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden.

Doch was ist Kimmich wichtig? Geht es bei anstehenden Verhandlungen um finanzielle Punkte?

FC Bayern: Darum geht es Kimmich

„Ich glaube, dass Joshua Kimmich an einem Punkt seiner Karriere ist, an dem es nicht mehr um Geld geht“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.