Bundesliga: Borussia Dortmund verkündet nächsten Abgang

SPORT1 28.08.2024 • 19:22 Uhr Salih Özcan verlässt den BVB und schließt sich per Leihe dem VfL Wolfsburg an. Er ist nach Youssoufa Moukoko der zweite Spieler, den Borussia Dortmund am Mittwoch verleiht.

Nächster Abgang für den BVB! Wie die Schwarz-Gelben am Mittwoch bekanntgaben, schließt sich Mittelfeldspieler Salih Özcan für die derzeit laufende Saison 2024/25 per Leihe dem VfL Wolfsburg an.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Salih ist ein Super-Typ mit einem ehrlichen und geraden Charakter, der uns durch seine Fähigkeiten in den vergangenen zwei Jahren bereichert hat“, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Vereinsseite und erläuterte: „Die neue Konkurrenzsituation in unserem Kader bringt es mit sich, dass wir ihm in der aktuellen Saison nicht mehr die gewünschte Spielzeit in Aussicht stellen können. Deshalb haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, Salih für eine Spielzeit nach Wolfsburg zu verleihen. Für dieses Jahr wünschen wir ihm persönlich den maximalen Erfolg.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Auch Moukoko verlässt Dortmund per Leihe

Özcan wechselte im Sommer 2022 vom 1. FC Köln nach Dortmund und absolvierte seitdem 49 Bundesliga- und 16 Champions-League-Partien. In Dortmund hat der türkische Nationalspieler einen gültigen Vertrag bis 2026.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Salih Özcan dem VfL Wolfsburg anschließt. Mit seiner Mentalität und seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, ist er die perfekte Ergänzung für unser Mittelfeld. Wir sind überzeugt, dass die Eigenschaften, die er mitbringt, unserem Spiel guttun“, wird VfL-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl auf der Wolfsburger Vereinsseite zitiert.

{ "placeholderType": "MREC" }