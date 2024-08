Transfer-News: Fix! Moukoko verlässt den BVB

Youssoufa Moukoko und Borussia Dortmund gehen ab sofort getrennte Wege. Der 19 Jahre alte Stürmer schließt sich OGC Nizza für eine Saison auf Leihbasis an. Das teilten die beiden Klubs am Mittwochabend mit.

Zudem vereinbarten die Vereine eine Kaufoption, mit der Nizza Moukoko über die Saison 2024/25 hinaus fest an sich binden kann.

„Die Konkurrenz in unserer Offensive ist aktuell sehr groß. Für Youssoufa wäre es daher schwierig geworden, in den kommenden Monaten ausreichend Spielpraxis zu erhalten, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln“, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Vereinsmitteilung. „Wir glauben daran, dass ihm eine Veränderung und ein neues Umfeld jetzt guttun werden.“