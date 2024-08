Bundesliga: De Ligt zurück bei Bayern

Seit Wochen gibt es Gerüchte um einen Abgang von Matthijs de Ligt , vor allem Manchester United galt als mögliches Ziel - doch nun ist der Abwehrstar des FC Bayern erstmal wieder zurück in München. Am Freitag nahm de Ligt das Training an der Säbener Straße wieder auf.

Wie der Rekordmeister mitteilte, stieg de Ligt am Nachmittag im Anschluss an die obligatorischen medizinischen Tests in die Saisonvorbereitung ein. Neben de Ligt fanden sich auch die französischen Nationalspieler Dayot Upamecano und Kingsley Coman nach dem Ende ihres verlängerten Urlaubs im Anschluss an die EM wieder am Trainingsgelände der Bayern ein.