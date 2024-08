FC Bayern: Gute Nachrichten bei Sané

Bayern-Star Leroy Sané trainiert nach seiner Leistenoperation wieder mit dem Ball. Seine Teamkollegen halten dich derweil in Seoul auf.

Bayern-Star Leroy Sané trainiert nach seiner Leistenoperation wieder mit dem Ball. Seine Teamkollegen halten dich derweil in Seoul auf.

Gute Nachrichten bei Leroy Sané: Der Bayern -Star trainiert nach seiner Leistenoperation erstmals wieder mit dem Ball. Das gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt.

Sané hatte sich Anfang Juli operieren lassen. Während seine Teamkollegen am Mittwoch ins südkoreanische Seoul reisten, blieb der 28-Jährige in München, arbeitet individuell an seinem Comeback. Wann Sané ins Mannschaftstraining zurückkehren wird, ist noch offen.