Bundesliga: Emotionale Szenen! Bayer nimmt Abschied von Daum

Bewegende Momente vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend! Bayer Leverkusen hat sich vor dem Duell mit RB Leipzig emotional von seinem einstigen Jahrhunderttrainer Christoph Daum verabschiedet.

„Für immer ein Teil unserer Geschichte - Ruhe in Frieden, Christoph Daum“ stand auch einem schwarzen Banner, das einige Bayer-Fans in der Nordkurve hinter dem Tor präsentierten. Zudem hallten minutenlang Daum-Sprechchöre durch die Arena.

Daums Sohn ist Co-Trainer von Xabi Alonso

Vor Anpfiff hielten beide Teams zudem am Mittelkreis einen Moment inne, um der verstorbenen Trainerlegende zu gedenken. Währenddessen war auf den Monitoren im Stadion ein schwarz-weißes Foto von Daum zu erkennen.

Daums Sohn Marcel gehört als Analyse-Spezialist von Bayer Leverkusen zum Trainerstab von Xabi Alonso und erlebte am Spielfeldrand stehend emotionale Momente in der BayArena. Auch die Familie der Trainer-Ikone zählte zu den Gästen in der Arena - ein bewegender Abschied.