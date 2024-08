"Ein Mensch mit Herz": Fußball-Welt trauert um Christoph Daum

SPORT1 25.08.2024 • 09:53 Uhr Nach dem Tod von Christoph Daum ist die Anteilnahme in den sozialen Medien groß. SPORT1 hat die Reaktionen gesammelt.

Die Fußball-Welt trauert um Christoph Daum. Die Trainer-Legende starb am Samstag im Alter von 70 Jahren an einer Krebserkrankung. Das gab die DFL offiziell bekannt.

Daum war einer der bekanntesten deutschen Trainer. In Deutschland stand er für den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt sowie Bayer Leverkusen an der Seitenlinie. Mit dem VfB wurde er 1992 Meister.

Fußball-Welt trauert um Christoph Daum

Auch international war Daum sehr erfolgreich, trainierte Vereine in der Türkei und Österreich. Dementsprechend groß ist die Anteilnahme an seinem Tod in den sozialen Medien. SPORT1 hat die Reaktionen gesammelt.

VfB Stuttgart: „Die Nachricht vom Tod von Christoph Daum hat den VfB Stuttgart in tiefe Trauer versetzt. Der ganze Klub gedenkt einer der prägenden Personen des deutschen Fußballs, dem gerade der VfB sehr viel zu verdanken hat. Seine Zeit des Wirkens mit dem Höhepunkt der Deutschen Meisterschaft 1992 bleibt unvergessen. Leider ist seine besondere Energie nun erloschen. Wir sind mit unseren Gedanken eng bei seiner Familie und seinen Freunden.“

Bayer Leverkusen: „Bayer 04 trauert um Christoph Daum. Der ehemalige Trainer der Werkself ist am Samstag im Alter von 70 Jahren gestorben. Daum hatte die Werkself zwischen 1996 und 2000 zu drei Vizemeisterschaften und drei Teilnahmen an der UEFA Champions League geführt. Die Nachricht von seinem Tod hat bei Bayer 04 tiefe Betroffenheit ausgelöst. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie.“

Eintracht Frankfurt: „Die Eintracht-Familie trauert um Christoph Daum. Daum ist am Samstag infolge seiner schweren Krebserkrankung gestorben. Der deutsche Fußball verliert einen großen Trainer und eine ganz besondere Persönlichkeit. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Besiktas Istanbul: „Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass unser ehemaliger Trainer Christoph Daum verstorben ist. Unser Beileid gilt der Familie Daum, ihren Angehörigen und Freunden.“

Fenerbahce Istanbul: „Mit tiefer Trauer haben wir vom Tod unseres ehemaligen Trainers Christoph Daum erfahren. Wir sprechen der Familie Daum, seinen Angehörigen und unserer Gemeinschaft unser Beileid aus.“

Austria Wien: „Austria Wien trauert um Christoph Daum. Der Fußballtrainer ist am Samstag im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Christoph Daum gewann mit den Veilchen 2002/03 das Double. Wir sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden.“

Kuntz: „Ein Mensch mit Herz“

Stefan Kuntz: „Ich bin sehr traurig über den Verlust von Christoph Daum. Er war nicht nur ein großartiger Trainer, sondern auch ein Mensch mit Herz. Ich werde unsere Gespräche und gemeinsame Zeit in der Türkei immer in guter Erinnerung behalten. Mein herzliches Beileid gilt seiner Familie.“

Uli Hoeneß: „Christoph Daum ist sein ganzes Leben keinem Disput aus dem Weg gegangen, aber wir beide haben vor langer Zeit unseren Frieden gemacht, und die Nachricht von seinem Tod macht auch mich sehr betroffen. Er hat tapfer gegen seine Krankheit gekämpft und dabei mit seinem offenen Umgang mit dem Thema auch vielen betroffenen Menschen Mut gemacht. Den letzten Kampf konnte er am Ende nicht gewinnen, aber der deutsche Fußball wird ihn als einen Menschen in Erinnerung behalten, der immer alles gegeben hat – für seine Vereine, seine Mannschaften und weit darüber hinaus.“

Herbert Hainer: „Der FC Bayern steht wie die gesamte Fußballgemeinde in Trauer an der Seite der Familie, Angehörigen und Freunde von Christoph Daum. Christoph Daum hat den deutschen Fußball über Jahrzehnte bereichert. Sein Credo war stets: ‚Es spielt keine Rolle, wie oft du hinfällst – sondern wie oft du aufstehst.‘ Der deutsche Fußball wird das Gedenken an Christoph Daum immer bewahren.“

„Ich hab dich lieb“

Bernd Neuendorf: „Christoph Daum hat den deutschen Fußball maßgeblich geprägt. Er war ein Pionier des modernen Spiels und in Sachen Fußball bis zuletzt streitbar und leidenschaftlich. Das habe ich wenige Wochen vor seinem Tod in einem persönlichen Treffen noch einmal hautnah erfahren dürfen. Er hat den Fußball mit jeder Faser seines Körpers gelebt. Christoph Daum genoss im In- und Ausland einen enormen Respekt. Mit dem VfB Stuttgart gewann er 1992 die Deutsche Meisterschaft. Mit Besiktas gewann er 1995, mit Fenerbahçe 2004 und 2005 die türkische Meisterschaft. Zudem holte er mit Austria Wien 2003 das österreichische Double. Der DFB trauert um einen bedeutenden Trainer und Menschen. Ruhe in Frieden, lieber Christoph Daum.“

Pierre Littbarski: „Lieber Christoph, ich werde dich unendlich vermissen. Du hast mir als Trainer und Mensch so viel gegeben. Wie ich dich kenne, wirst du jetzt ein Team von Engeln trainieren. Ich habe dich lieb.“

Guido Buchwald: „Lieber Christoph, wir wurden zusammen Deutscher Meister mit dem VfB (Stuttgart), das verbindet ein Leben lang und darüber hinaus. Danke für deine Freundschaft und dein offenes Ohr. Ich habe viel von dir gelernt. Danke für alles, Ruhe in Frieden.“

Calmund: „Sind durch dick und dünn gegangen“

Reiner Calmund: „Ich bin tieftraurig, aber auch dankbar, einen solchen Menschen als wahren Freund kennengelernt zu haben. Wir sind durch dick und dünn gegangen.“

Marco Huck: „RIP Christoph Daum. Du warst einer der besten Fußballtrainer, die Deutschland je hatte – eine echte „Type“, wie wir Berliner sagen würden. Es hat mich immer sehr geehrt, dass du ein großer Fan von mir gewesen bist. Deine Leidenschaft, dein Charisma und dein unvergesslicher Einfluss auf den deutschen Fußball werden für immer in Erinnerung bleiben. Ich werde dich niemals vergessen. Legenden leben ewig.“

Fortuna Düsseldorf: „Der deutsche Fußball trauert um Christoph Daum. Wie die Familie des ehemaligen Bundesliga-Trainers mitteilte, verstarb er am Samstag im Alter von 70 Jahren infolge seiner schweren Krebserkrankung. Die Fortuna ist in Gedanken bei Christoph Daums Familie, seinen Angehörigen & Freunden und wünscht ihnen viel Kraft. Ruhe in Frieden!“