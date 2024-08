Bundesliga: Emotionale Worte! Bayern-Star verkündet Abschied

Matthijs de Ligt verlässt den FC Bayern München! Das verkündete der Niederländer am Dienstagabend in einem emotionalen Statement auf Instagram. De Ligt wird seit einigen Tagen mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht, nun scheint der Deal kurz vor der Verkündung zu stehen. Der 25-Jährige reiste am Montag zum Medizincheck nach Manchester.