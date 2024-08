Aufstellung da! Goretzka fehlt bei Bayern-Test - FC Bayern vs. Tirol heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Der FC Bayern bestreitet am Dienstagabend sein letztes Testspiel, bevor es am Freitag im DFB-Pokal gegen Ulm ernst wird. SPORT1 begleitet das Spiel gegen die WSG Tirol im LIVETICKER.

Noch ein letztes Testspiel, bevor es ernst wird! Der FC Bayern München bestreitet am Dienstagabend den letzten Test, bevor am Freitagabend der SSV Ulm in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet. ( DFB-Pokal-Spielplan )

+++ 18. Minute: Kane verpasst Doppelpack knapp +++

+++ 12. Minute: Coman mit nächster Chance +++

+++ 9. Minute: Bayern bestimmt die Musik +++

Auch nach dem Führungstreffer bleibt Bayern am Zug. Die Münchner setzen die Gäste schon früh unter Druck und erobern früh die Bälle zurück. Joao Palhinha setzt einen Schuss nach schneller Balleroberung etwas zu hoch an, der Ball fliegt über das Tor.

+++ 3. Minute: Bayern geht in Führung +++

Es dauert nicht lange, bis der FC Bayern in Führung geht! Alphonso Davies marschiert auf der linken Seite nach vorne und legt auf Höhe des Sechzehners in den Strafraum ab. Dort kommt Harry Kane an den Ball, scheitert zunächst an Schlussmann Stejskal. Den Abpraller bekommt er allerdings nochmal vor die Füße und netzt ins rechte Eck ein. 1:0 für die Bayern.