Bundesliga heute: Bochum - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.08.2024 • 12:45 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute die Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach reist mit einer beeindruckenden Bilanz ins Vonovia Ruhrstadion. Die Fohlen haben die letzten drei Bundesliga-Duelle gegen den VfL Bochum allesamt gewonnen. In der vergangenen Saison erzielte Gladbach in den beiden Begegnungen gegen Bochum insgesamt acht Tore – mehr als gegen jedes andere Team in der Saison 2023/24. Besonders Alassane Pléa hat gegen Bochum einen Lauf: Der Stürmer traf fünfmal gegen den VfL, darunter zweimal beim 3:1-Auswärtssieg in der letzten Saison. Allerdings wartet Pléa seit Dezember 2023 auf ein weiteres Bundesliga-Tor.

Bochum - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften hatten keinen optimalen Start in die neue Bundesliga-Saison. Borussia Mönchengladbach verlor das Auftaktspiel gegen Bayer Leverkusen mit 2:3 und startete damit erstmals seit 2020 mit einer Niederlage in die Saison. Die letzten beiden Auftaktspiele verlor Gladbach zuletzt in der Saison 2015/16, die sie jedoch auf einem starken vierten Platz beendeten. Der VfL Bochum hingegen hat seit dem Wiederaufstieg 2021 alle Saisonauftaktspiele verloren. In der Vorsaison blieb der VfL in den ersten neun Bundesliga-Spielen sieglos, was einen neuen Klub-Negativrekord bedeutete.

Defensive Schwächen und Pressing-Strategien

Defensiv haben beide Teams in der vergangenen Saison nicht überzeugt. Der VfL Bochum kassierte 74 Gegentore, was einen Klub-Negativrekord darstellt, während Borussia Mönchengladbach 67 Gegentore hinnehmen musste – die meisten in diesem Jahrtausend für die Fohlen. Interessant wird auch das Duell der Pressing-Strategien: Bochum verzeichnete in der vergangenen Saison die meisten Pressing-Sequenzen pro Spiel (16,4), während Gladbach die wenigsten hatte (10,5). Am ersten Spieltag der aktuellen Saison setzte Bochum diese Taktik fort und ging 14-mal ins Pressing.

Spieler im Fokus: Kevin Stöger und Tim Kleindienst

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Kevin Stöger vom VfL Bochum, der in der vergangenen Saison 127 Schussvorlagen gab – der Bestwert in Europas fünf großen Ligen und ein Bundesliga-Saisonrekord seit Beginn der Datenerfassung 2004/05. Am ersten Spieltag der aktuellen Saison war Stöger erneut der Aktivposten der Bochumer mit den meisten Schussvorlagen (3) und Ballaktionen (82). Auf der anderen Seite steht Tim Kleindienst bei Borussia Mönchengladbach im Rampenlicht. Der Neuzugang erzielte bei seinem Bundesliga-Debüt für die Fohlen sein erstes Tor und kam auf die meisten Abschlüsse (4) und Zweikämpfe (17) am ersten Spieltag.

Wird VfL Bochum 1848 gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

