Bundesliga heute: Frankfurt - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.08.2024 • 12:35 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Seit Saisonbeginn 2018/19 konnte die SGE neun der zwölf Bundesligaspiele gegen die TSG für sich entscheiden (1 Unentschieden, zwei Niederlagen). In der letzten Saison gewann Frankfurt beide Duelle gegen Hoffenheim – eine Leistung, die sie sonst nur gegen den 1. FC Heidenheim wiederholen konnten. Besonders im heimischen Deutsche Bank Park ist die Eintracht eine Macht: Seit acht Bundesligaspielen sind sie gegen Hoffenheim ungeschlagen (5 Siege, drei Unentschieden).

{ "placeholderType": "MREC" }

Frankfurt - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf Hoffenheims Andrej Kramaric. Der kroatische Stürmer hat es als erster Spieler in der Bundesliga-Historie geschafft, zwei Mal in Folge mindestens drei Tore in zwei aufeinanderfolgenden Spielen zu erzielen. Diese beeindruckende Leistung gelang ihm bereits zum Saisonwechsel 2019/20 und 2020/21. Sollte Kramaric heute erneut treffen, wäre er der erste Spieler, dem in drei aufeinanderfolgenden Einsätzen mindestens drei Tore gelingen. Seine aktuelle Form könnte entscheidend für den Spielverlauf sein.

Frankfurts schwieriger Saisonstart

Eintracht Frankfurt hat einen holprigen Start in die neue Bundesliga-Saison hingelegt. Nach der 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund am ersten Spieltag steht die Eintracht zusammen mit dem FC St. Pauli am Tabellenende. In den letzten vier Bundesliga-Spielzeiten verlor Frankfurt drei Mal am ersten Spieltag. Zudem konnte die Mannschaft von Dino Toppmöller saisonübergreifend nur eines der letzten zehn Bundesligaspiele gewinnen (3:1 gegen Augsburg) und ist seit fünf Partien sieglos (2 Unentschieden, drei Niederlagen). Eine längere Serie ohne Sieg gab es zuletzt von Februar bis Mai 2023.

Hoffenheim mit starkem Saisonauftakt

Im Gegensatz dazu startete die TSG Hoffenheim erfolgreich in die neue Saison. Mit einem 3:2-Sieg gegen Holstein Kiel am ersten Spieltag gelang ihnen erstmals seit drei Jahren ein erfolgreicher Bundesligastart. In den letzten 13 Bundesliga-Saisons konnte Hoffenheim nur einmal mit zwei Siegen in die Saison starten, und zwar in der Saison 2020/21. Saisonübergreifend hat die TSG die letzten drei Bundesligaspiele gewonnen und dabei die meisten Tore in der Liga erzielt (13). Diese Siegesserie ist die längste seit August/September 2023, als Hoffenheim vier Spiele in Folge gewann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.