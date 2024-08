Bundesliga heute: Hoffenheim - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.08.2024 • 12:40 Uhr TSG Hoffenheim empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 24. August 2024, empfängt die TSG Hoffenheim den Bundesliga-Neuling Holstein Kiel in der PreZero Arena. Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Profifußball. Das erste Duell fand im Oktober 2021 in der 2. Runde des DFB-Pokals statt, als sich die TSG Hoffenheim mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen die Störche durchsetzte. Die TSG hat eine bemerkenswerte Bilanz gegen Bundesliga-Neulinge und verlor nur eines ihrer letzten 14 Duelle gegen Aufsteiger, was ihnen heute einen psychologischen Vorteil verschaffen könnte.

Hoffenheim - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp wird es ein besonderes Spiel, da er bis Oktober 2021 die Nachwuchsteams der TSG Hoffenheim trainierte. Zusammen mit Matthias Kaltenbach sprang er am Ende der Saison 2019/20 für vier Spiele bei den Profis ein und erzielte dabei drei Siege. Rapp ist seit fast drei Jahren bei Holstein Kiel im Amt und nur Heidenheims Frank Schmidt ist länger bei seinem aktuellen Verein.

Starke Auswärtsbilanz der Störche

Holstein Kiel beeindruckte in der letzten Zweitliga-Saison mit einer herausragenden Auswärtsbilanz. Mit 39 Punkten und zwölf Auswärtssiegen stellten sie neue Rekorde in der 2. Liga auf. Zudem gewannen sie ihre letzten fünf Auswärtsspiele der Saison 2023/24, was ebenfalls ein neuer Vereinsrekord ist. Diese starke Auswärtsform könnte den Störchen heute zugutekommen, wenn sie in der PreZero Arena auflaufen.

Offensivstärke und Defensivprobleme bei Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim zeigte in der letzten Bundesliga-Saison eine beeindruckende Offensivleistung, erzielte aber auch viele Gegentore. Mit 66 Toren und 66 Gegentoren waren sie nach dem FC Bayern das Team mit den meisten Toren in ihren Spielen. Andrej Kramaric war seit Anfang April in sieben Bundesliga-Spielen an zwölf Toren direkt beteiligt und ist ein Schlüsselspieler für die TSG. Allerdings bewahrte Hoffenheim in der letzten Saison nur zwei Weiße Westen, was ein neuer Vereins-Negativrekord ist. Diese Defensivprobleme könnten heute gegen die offensivstarken Störche von Holstein Kiel eine Rolle spielen.

Wird TSG Hoffenheim gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

