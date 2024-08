Bundesliga heute: Leverkusen - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.08.2024 • 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer bemerkenswerten Bilanz in das heutige Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig. Die Werkself hat zuletzt erstmals drei Bundesliga-Spiele in Folge gegen die Roten Bullen gewonnen – mehr Siege als in den ersten 13 Bundesliga-Duellen zusammen (2). Diese Serie stellt die längste aktive Niederlagenserie für Leipzig gegen ein Team in der Bundesliga dar. Die BayArena wird heute um 18:30 Uhr der Schauplatz sein, wenn Leverkusen versucht, diese Serie weiter auszubauen.

Leverkusen - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

RB Leipzig muss heute auf ihren Kapitän Willi Orban verzichten, der rotgesperrt ist. Beim 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum kassierte Orban seinen dritten Platzverweis, mehr als jeder andere RB-Spieler in der Bundesliga-Geschichte. Die Statistik zeigt, dass Leipzig ohne ihren Kapitän in den letzten vier Bundesliga-Spielen sieglos blieb und dabei zehn Gegentore kassierte (1 Unentschieden, drei Niederlagen). Zuletzt erlebten die Sachsen ein 2:5-Debakel in Stuttgart Ende Januar. Diese Schwäche könnte Bayer Leverkusen heute ausnutzen.

Leverkusens beeindruckende Heimserie

Bayer 04 Leverkusen ist seit 35 Bundesliga-Spielen ungeschlagen (29 Siege, sechs Unentschieden) – eine Serie, die nur von zwei Teams in der Bundesliga-Geschichte übertroffen wurde: dem HSV (36 Spiele von 1982 bis 1983) und dem FC Bayern (53 Spiele von 2012 bis 2014). Wettbewerbs- und saisonübergreifend ist die Werkself bereits seit 29 Heimspielen ungeschlagen (22 Siege, sieben Unentschieden). Die letzte Heimniederlage gab es im Mai 2023 im Derby gegen den 1. FC Köln (1:2). Diese beeindruckende Serie wird Leverkusen heute verteidigen wollen.

RB Leipzigs Auswärtsschwäche

RB Leipzig hat in jedem seiner letzten 14 Bundesliga-Auswärtsspiele mindestens ein Gegentor kassiert, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Wettbewerbsübergreifend sind es sogar 20 Gastspiele in Serie mit Gegentreffer, ebenfalls ein Vereinsnegativrekord im Profifußball. Trotz dieser Schwäche startete Leipzig durch das 1:0 gegen den VfL Bochum erstmals seit vier Jahren mit einem Sieg in eine Bundesliga-Saison. Der Neuzugang Antonio Nusa, der mit 19 Jahren und 129 Tagen Leipzigs drittjüngster Bundesliga-Torschütze wurde, könnte heute erneut eine Schlüsselrolle spielen.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

