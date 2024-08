Bundesliga heute: St. Pauli - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 25.08.2024 • 14:30 Uhr FC St. Pauli empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, den 25.08.2024, um 17:30 Uhr, kommt es im Millerntor-Stadion zu einem historischen Aufeinandertreffen: Der FC St. Pauli empfängt zum ersten Mal in der Bundesliga den 1. FC Heidenheim. Die Kiezkicker gehen mit einer beeindruckenden Serie in dieses Spiel: In den letzten sieben Pflichtspielen gegen den FCH blieben sie unbesiegt (5 Siege, zwei Unentschieden). Besonders zu Hause ist St. Pauli eine Macht gegen Heidenheim, verlor doch nur das erste Duell in der Saison 2014/15 mit 0:3, seitdem folgten fünf Siege und drei Unentschieden.

{ "placeholderType": "MREC" }

St. Pauli - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Heidenheim muss in dieser Saison ohne seine drei besten Scorer der vergangenen Spielzeit auskommen. Jan-Niklas Beste, Tim Kleindienst und Eren Dinkci, die zusammen für 48 direkte Torbeteiligungen verantwortlich waren, haben den Verein verlassen. Besonders schmerzlich ist der Abgang von Beste, der ligaweit die meisten Tore per Standardsituationen vorbereitete (6). Es wird spannend zu sehen sein, wie Heidenheim diesen Verlust kompensieren kann und ob neue Spieler in die großen Fußstapfen treten können.

FC St. Pauli zurück in der Bundesliga nach 13 Jahren

Nach 13 Jahren in der 2. Bundesliga kehrt der FC St. Pauli in die höchste deutsche Spielklasse zurück. Die Kiezkicker gehen in ihre neunte Bundesliga-Saison, wobei sie in den letzten drei Spielzeiten jeweils abgestiegen sind. Noch nie ist ein Verein in vier aufeinanderfolgenden Bundesliga-Saisons abgestiegen, an denen er teilnahm. St. Pauli beendete die vergangene Saison als Erster der 2. Bundesliga mit 69 Punkten – die beste Zweitliga-Saison eines Vereins seit sieben Jahren. Nun gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und den Klassenerhalt zu sichern.

Starke Heim- und Auswärtsbilanzen treffen aufeinander

Das heutige Spiel verspricht ein Duell zweier starker Heim- und Auswärtsmannschaften. Der FC St. Pauli war in der vergangenen Saison mit 38 Punkten das beste Heimteam der 2. Bundesliga und verlor nur ein Heimspiel. Saisonübergreifend kassierte St. Pauli lediglich zwei Niederlagen in 36 Heimspielen. Auf der anderen Seite verlor der 1. FC Heidenheim seit Mitte Dezember nur eines seiner vergangenen zehn Auswärtsspiele in der Bundesliga. Diese beeindruckenden Bilanzen lassen auf ein intensives und umkämpftes Spiel im Millerntor-Stadion hoffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird FC St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.