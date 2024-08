Bundesliga heute: Stuttgart - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.08.2024 • 12:30 Uhr VfB Stuttgart empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Bundesliga-Duell gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Schwaben sind seit acht Bundesliga-Partien gegen die Mainzer unbesiegt und haben unter Trainer Sebastian Hoeneß alle drei bisherigen Duelle gewonnen, dabei ein beeindruckendes Torverhältnis von 10:3 erzielt. Der letzte Sieg der Mainzer in dieser Paarung liegt bereits über fünf Jahre zurück, als sie im Januar 2019 in Stuttgart mit 3:2 triumphierten. Besonders zu Hause zeigt sich der VfB Stuttgart stark: Seit zwölf Heimspielen sind sie in der Bundesliga ungeschlagen, was die längste derartige Serie seit 15 Jahren darstellt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stuttgart - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf Anrie Chase, der am 1. Spieltag als Einwechselspieler sein Bundesliga-Debüt für den VfB Stuttgart feierte. Der Japaner brachte dabei alle seine 20 Pässe zum Mitspieler und setzte damit ein Ausrufezeichen. Kein anderer Spieler konnte am ersten Spieltag eine so hohe Passgenauigkeit vorweisen. Chase ist der siebte Japaner in der Bundesliga-Historie des VfB Stuttgart, was einen Höchstwert unter allen Teams darstellt. Die Fans sind gespannt, ob er heute erneut zum Einsatz kommt und seine starke Leistung bestätigen kann.

Mainz 05 mit starker Serie und neuem Selbstbewusstsein

Der 1. FSV Mainz 05 reist mit einer beeindruckenden Serie von zehn ungeschlagenen Bundesliga-Spielen nach Stuttgart. In dieser Zeit holten die Rheinhessen 20 Punkte, genau wie der heutige Gegner. Nur Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig waren in diesem Zeitraum erfolgreicher. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison beendeten die Mainzer zudem ihre historische Durststrecke von 20 sieglosen Auswärtspartien mit einem 3:1-Erfolg in Wolfsburg. Diese neu gewonnene Auswärtsstärke könnte heute ein entscheidender Faktor sein, um die Serie der Stuttgarter zu brechen.

Stuttgarts Angriff und Mainzer Freistoßkünstler im Fokus

Der VfB Stuttgart hat in den letzten 17 Bundesliga-Partien immer mindestens ein Tor erzielt, was die aktuell längste Serie der Liga darstellt. Besonders Ermedin Demirovic, der am 1. Spieltag bei seinem Bundesliga-Debüt für den VfB traf, wird im Fokus stehen. Demirovic hat in der Bundesliga bereits vier Tore gegen Mainz erzielt, mehr als gegen jeden anderen Gegner. Auf der anderen Seite hat Nadiem Amiri für Mainz bereits das erste Saisontor erzielt und ist bekannt für seine gefährlichen Freistöße. Seit seinem Wechsel zu Mainz war nur Kevin Stöger an mehr Schüssen direkt beteiligt als Amiri. Es bleibt abzuwarten, welche Offensivkraft heute den Unterschied machen wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.