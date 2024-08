Bundesliga: Trotz böser Abwehr-Schnitzer! Bayern feiert Auftaktsieg

SPORT1 25.08.2024 • 17:24 Uhr Der FC Bayern feiert nach einem wilden Schlagabtausch den Auftaktsieg in Wolfsburg. Die Münchner jubeln am Ende trotz zwei großen Abwehr-Schnitzern.

Auftakt gemeistert! Der FC Bayern München hat nach einem wilden Schlagabtausch sein Auftaktspiel gewonnen. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Sonntag mit 3:2 (1:0) beim VfL Wolfsburg durch, Serge Gnabry erzielte rund zehn Minuten vor Schluss den entscheidenden Treffer.

Vincent Kompany feierte somit seinen ersten Sieg als Trainer in der Bundesliga. Thomas Müller zog mit seinem 475. Einsatz in der Bundesliga an Klub-Legende Sepp Maier vorbei (474) und stellte auch noch mit seinem 709. Pflichtspieleinsatz für den Rekordmeister den Vereinsrekord von Maier ein.

Musiala bringt Bayern auf Kurs

Der FC Bayern agierte von Beginn an dominant und spielte sich früh zahlreiche Torchancen heraus. Es dauerte allerdings bis zur 20. Minute, ehe der Rekordmeister in Führung ging. Sacha Boey setzte sich auf der rechten Seite stark durch und zog zur Grundlinie. Sein Pass in die Mitte fand den einlaufenden Jamal Musiala, der nur aus wenigen Metern einschieben musste.

In der Folge verpassten Serge Gnabry, Harry Kane und Co., die Führung auszubauen. So gingen die Münchner nur mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeit - der allerdings nicht lange anhalten sollte.

Bayern-Böcke bringen Wolfsburg ins Spiel

Nach schnellem Wolfsburger Umschaltspiel war Tiago Tomas frei im Sechzehner durch, ehe Boey den Offensivspieler von hinten leicht schubste und unten an den Füßen traf. Lovro Majer nutzte das Geschenk und glich vom Punkt souverän aus (47.). Wolfsburg blieb nach dem Ausgleich aktiv, Majer traf nur wenige Minuten später den linken Pfosten (51.).

Wiederum nur vier Minuten später stellten die Niedersachsen das Spiel komplett auf den Kopf: Nach einem eklatanten Ballverlust von Min-Jae Kim lief Patrick Wimmer alleine auf Manuel Neuer zu. Der Österreicher vertändelte die Situation beinahe, legte mit Mithilfe des Südkoreaners aber noch quer auf Majer. Der Kroate nutzte die Chance und schob zum Doppelpack ein, Dayot Upamecano konnte auf der Linie nicht mehr klären (55.).

Müller zieht an Sepp Maier vorbei

In der Folge drückte Bayern wieder aufs Gaspedal, Musiala scheiterte an der Latte (57.). In der 65. Minute kam Thomas Müller in die Partie, der mit seinem 475. Bundesligaspiel an Sepp Maier vorbeizog (474 Spiele).

Der Wechsel war ein Weckruf für den FC Bayern, die direkt folgende Ecke brachte den Ausgleich: Kane brachte eine Kimmich-Ecke in den Fünfer, wo Jakub Kaminski unglücklich seinen Körper reinhielt und zum Eigentor traf (66.).

