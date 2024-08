FC Bayern: Müller kommt, jubelt und holt den Zettel raus

Das Rekordspiel von Thomas Müller für den FC Bayern hätte kurioser nicht beginnen können. Nach 65 Minuten wurde das Bayern-Urgestein beim Auswärtsspiel in Wolfsburg (JETZT IM LIVETICKER ) eingewechselt. 1:2 stand es zu diesem Zeitpunkt, nachdem der FCB durch einen Doppelschlag der Wölfe in Rückstand geraten war.

Und es dauerte nur Sekunden, ehe die Münchner und Müller Grund zur Freude hatten: Joshua Kimmich brachte einen Eckball von der linken Seite vor das Tor, in der Mitte verlängerte Ridle Baku den Ball, den Harry Kane am zweiten Pfosten querlegte. Von der Stirn von VfL-Verteidiger Jakub Kaminski prallte der Ball hinter die Linie. Keeper Kamil Grabara konnte nicht mehr eingreifen. Müller, der sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, streckte die Arme nach oben.

Zugleich setzte Müller durch seinen Einsatz am Sonntag eine neue Bestmarke: Er lief zum 474. Mal in der Bundesliga für seinen Verein auf. Kein anderer Spieler stand in diesem Wettbewerb so häufig für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz (Sepp Maier 473). In diesen steuerte er unglaubliche 513 Scorerpunkte bei.