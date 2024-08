Bundesliga: Wie Bayern zum Feindbild wurde

Uli Hoeneß versöhnte sich am Ende mit seinen großen Rivalen Christoph Daum und Willi Lemke, verlor sie jedoch innerhalb von zwei Wochen. Ihre Rivalität in den 1980ern formte das Bild des FC Bayern als verhasstes Imperium und prägt die Bundesliga-Geschichte bis heute.

Am Ende war Uli Hoeneß versöhnt mit seinen beiden großen Feinden – und es wurde zur tragischen Pointe, dass er beide Weggefährten innerhalb von zwei Wochen verlor. Am Samstag starb Christoph Daum , 12 Tage zuvor Willi Lemke , der frühere Manager vom Werder Bremen, dem langjährigen Hauptkonkurrenten des FC Bayern.

Wie sehr die damaligen Rivalitäten Hoeneß, die Bayern und die gesamte Fußball-Nation geprägt haben, kann sich kaum jemand vorstellen, der die Geschichten nur als Erzählungen von früher kennt. Das Bild des FC Bayern , wie man es heute kennt, als Fan oder als Gegner, wurde nachhaltig geformt in den achtziger Jahren, in denen erst Lemkes Bremen und dann der 1. FC Köln mit dem damaligen Jungcoach Daum zur Jagd auf ihn bliesen.

FC Bayern wurde zum verhassten Imperium

Man muss sich in Erinnerung rufen: Zwar standen die Bayern mit ihrem legendären Ensemble um Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller sowie den jungen Hoeneß und Paul Breitner schon in den Siebzigern jahrelang an der Spitze der Bundesliga und Fußball-Europas.