Bundesliga: Wolfsburgs Wut auf Testspiel-Gegner - "eine Katastrophe!"

Der VfL Wolfsburg beklagt nach dem Testspiel gegen Como womöglich einen schwereren Verletzungsausfall. Trainer Ralph Hasenhüttl redet sich wegen der harten Gangart der Italiener in Rage.

Wolfsburgs Maehle womöglich schwerer verletzt

Bitter für die Niedersachsen: Joakim Maehle musste nach einem harten Einsteigen seines Gegenspielers verletzt ausgewechselt werden. Der Rechtsverteidiger wurde von Betreuern gestützt und anschließend mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Maehle verletzte sich nach Klubangaben am Sprunggelenk, eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.

Die raue Spielweise der Italiener stieß dem VfL-Coach schon früh im Spiel sauer auf - dabei verhinderte der Österreicher sogar noch einen Platzverweis. „Schon in der ersten Halbzeit gab es eine sehr harte Aktion, die zum Platzverweis führen kann. Ich selbst habe dann noch reingerufen, dass er den Spieler drauf lassen soll. Wir haben ja nichts von einem Testspiel mit Elf-gegen-Zehn“, argumentierte Hasenhüttl.

Hasenhüttl: „Nicht das, was man sehen möchte“

Seine Hoffnung, dass Como durch seine Intervention einen Gang zurückschaltet, erfüllte sich allerdings nicht. „Danach folgten auch nochmal zwei, drei ähnliche Szenen. Das ist nicht das, was man sehen möchte in solch einem Spiel. Zum Schluss war es dann schon an der Grenze“, schimpfte Hasenhüttl.